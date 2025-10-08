I no-low alcol valgono ormai il 60% del mercato Circana | Il futuro del beverage è l’innovazione analcolica

Meno alcol per sette consumatori su dieci in sei grandi mercati europei. Il messaggio ai brand: "Sostenibilità e coinvolgimento degli acquirenti le chiavi per riprendersi gli spazi". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - I no-low alcol valgono ormai il 60% del mercato. Circana: “Il futuro del beverage è l’innovazione analcolica”

In questa notizia si parla di: alcol - valgono

CALCIO IMPERIA: VIETATI ALCOLICI E BOTTIGLIE DI VETRO DURANTE LE PARTITE AL “CICCIONE”. SCATTA ORDINANZA PER TUTTO IL CAMPIONATO 2025-2026 - facebook.com Vai su Facebook

I vini no e low alcol arriveranno a 3,3 miliardi di dollari entro il 2028 - Dopo i timidi tentativi dello scorso anno, i vini nolo (no e low alcol) sono sbarcati a Vinitaly (anche senza un’area dedicata) per restarci, forti di un’importante crescita di mercato: da 2,4 ... gamberorosso.it scrive

Vini senza alcol, i produttori: “L’ostacolo sono i ristoranti e i sommelier che fanno ostruzione” - Mentre il decreto ministeriale che autorizza la produzione nei Nolo è in arrivo, il dibattito tra i viticoltori resta acceso. Scrive repubblica.it