Una statistica che a volte può risultare utile ad una squadra per sbloccare una partita bloccata. E due del nostro campionato hanno quest’arma in più, che hanno già utilizzato. Lo sappiamo bene: il calcio italiano è un calcio molto difensivo, fisico, tattico. Molte squadre, o meglio gli allenatori italiani della Serie A, fanno di questi elementi la base della loro idea di gioco. Tanta sostanza, tante manovre, tanti passaggi per arrivare tutt’insieme in porta. Ma non sempre si riesce a trovare il varco giusto quando un intero plotone ti aspetta nella sua trincea. Ed è qui che entrano in gioco i “fantasisti”, figure mitologiche che negli anni ha fatto perdere le proprie tracce in Italia, scegliendo altri campionati per sprigionare tutta la loro qualità. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - I migliori dribblatori della Serie A? Spoiler: nessuno dei primi due gioca in una big