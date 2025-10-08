I lavori per la strada provinciale ‘Bordona’ sono pronti a partire

Bolognatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 10 novembre inizieranno i lavori di ripristino dei danni dovuti alle alluvioni del 2023 sulla strada provinciale 15 ‘Bordona’. Lo annuncia il Comune di Casalfiumanese, città da cui origina la strada che termina nel territorio del Comune di Castel del Rio.L’intervento durerà una decina. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - strada

