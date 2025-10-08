Firenze, 8 ottobre 2025 – Spuntò una pagina in più, nella scheda anagrafica della candidata a sindaco di Prato. Nel giugno del 2024, il curriculum professionale della consigliera regionale del Pd, Ilaria Bugetti venne infatti completato con il contratto di lavoro presso la “Brokertechno”, società della galassia imprenditoriale di Riccardo Matteini Bresci, dopo la richiesta di accesso atti del consigliere di Fratelli d’Italia Francesco Torselli. Un innesto avvenuto “con modalità irrituali”, senza passare dal protocollo, come emerge da un’indagine interna della Regione, che oggi ha evidenziato una difformità tra ciò che era stato consegnato nel 2016, al momento dell’insediamento della Bugetti in Consiglio, e quanto consegnato dopo la richiesta dell’opposizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I guai dell'ex sindaca. Una 'manina' aggiustò il curriculum di Bugetti