I grandi nomi del jazz statunitense in concerto al Torrione guidati dal trombettista Jason Palmer

Ferraratoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera il Jazz Club ospita un quartetto d’eccezione per un concerto che celebra il massimo livello creativo ed espressivo in circolazione e vede protagonista il trombettista statunitense Jason Palmer (nella foto), una delle voci più autorevoli della nuova scena jazz internazionale.Musicista. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

