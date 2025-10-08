I ’furbetti’ della sanità Spedite 39mila lettere agli evasori del ticket Da recuperare 3 milioni

Stanno arrivando a destinazione le lettere di sollecito per i ticket sanitari (visite ambulatoriali, analisi, Pronto Soccorso) non pagati dai cesenati. Cifre a molti zeri nell’ambito dell’intera Ausl Romagna, ossia oltre 10 milioni e 440 mila euro (tra il 2018 e il 2024), in grado di incidere pesantemente sul bilancio già complesso della nostra sanità. Un malvezzo quello di andarsene dopo la prestazione senza pagare il relativo ticket, ma anche una questione di recupero crediti poco efficace che mette le Asl nel mirino della Corte dei Conti, che sull’intera sanità regionale pesa per 53 milioni e 469 mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

