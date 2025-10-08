I fratelli Vitali e l’indagine per bancarotta dissequestrate le quote societarie | Ora più controllo
Bergamo. Dal punto di vista penale non cambia nulla: i fratelli Massimo e Cristian Vitali restano indagati per bancarotta fraudolenta e il prossimo passo, con ogni probabilità, sarà la richiesta di rinvio a giudizio. La novità riguarda il dissequestro delle quote societarie confiscate la scorsa estate dalla Guardia di Finanza. Un sequestro da 50 milioni di euro che aveva fatto rumore, visto il peso dell’azienda nei principali cantieri di Bergamo, della provincia e non solo. I mezzi giallo canarino della Vitali S.p.A. sono al lavoro per il tracciato dell’eBRT, la futura linea di bus elettrici tra Bergamo e Verdello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: fratelli - vitali
Il sequestro da 50 milioni e l’indagine per bancarotta, i fratelli Vitali: “Un mero equivoco”. Le prime reazioni della politica
Sequestrati 50 milioni ai fratelli Vitali della Val San Martino
Fratelli Vitali indagati, il Comune: "Nessun appalto da noi"
Elio Vitali, da Sesto e Elisa Gentilini; nato il 18 gennaio 1928 a Lizzano in Belvedere. Nel 1943 residente a Pieve di Cento. Pastore. Militò nella 7ª brigata Modena della divisione Armando con funzione di ispettore organizzativo di battaglione. Fu ucciso dalle S - facebook.com Vai su Facebook