Bergamo. Dal punto di vista penale non cambia nulla: i fratelli Massimo e Cristian Vitali restano indagati per bancarotta fraudolenta e il prossimo passo, con ogni probabilità, sarà la richiesta di rinvio a giudizio. La novità riguarda il dissequestro delle quote societarie confiscate la scorsa estate dalla Guardia di Finanza. Un sequestro da 50 milioni di euro che aveva fatto rumore, visto il peso dell’azienda nei principali cantieri di Bergamo, della provincia e non solo. I mezzi giallo canarino della Vitali S.p.A. sono al lavoro per il tracciato dell’eBRT, la futura linea di bus elettrici tra Bergamo e Verdello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - I fratelli Vitali e l’indagine per bancarotta, dissequestrate le quote societarie: “Ora più controllo”