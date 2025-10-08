I francesi esasperati dalla crisi politica | è un disastro
Cournon-d'Auvergne, 8 ott. (askanews) - "È semplicemente un disastro. Non siamo in una situazione molto buona e secondo me forse sarebbe ora che Emmanuel Macron se ne andasse". Stéphanie, che lavora in ospedale, commenta così la crisi politica in cui si ritrova immerso il Paese dal Livestock Summit, una fiera sul bestiame a Cournon-d'Auvergne (Puy-de-D me), dove è attesa Marine Le Pen in mattinata, commenta così. "Penso che siano molti anni che la gente non è contenta, che si fa capire che ci sono cose che non vanno, le manifestazioni, i Gilet gialli, tutto questo. Ed è vero che sembra che tutto questo gli passi sopra, insomma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
