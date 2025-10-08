I finti turisti che noleggiano le e-bike per farle sparire

Si sono travestiti da ciclisti amatoriali, hanno noleggiato quattro biciclette elettriche dal valore totale di 25 mila euro usando dei documenti d’identità falsi e non le hanno più restituite. Stiamo parlando di due uomini già noti alle forze dell’ordine che nei giorni scorsi hanno tentato il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it