I film odierni di Hollywood annegano nella mediocrità l’80% è m****a | la stoccata di Ridley Scott

“ I film odierni di Hollywood annegano nella mediocrità ”. Ne è sicuro Ridley Scott che durante il BFI Southbank di Londra ha demolito con la sua solita ed inimitabile grazia oratoria tutto quello che gli sta sostanzialmente attorno. Per il regista di Alien e Il Gladiatore le produzioni contemporanee prodotte ad Hollywood sono così irrimediabilmente mediocri che per mettersi in pace col cinema ha iniziato a rivedere i suoi vecchi film. “In questo momento stiamo annegando nella mediocrità. La quantità di film che si producono oggi, a livello globale, è di milioni. Non migliaia, ma milioni e la maggior parte di questi, l’80% diciamo, è me**a ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

