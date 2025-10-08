I film odierni di Hollywood annegano nella mediocrità l’80% è m****a | la stoccata di Ridley Scott
“ I film odierni di Hollywood annegano nella mediocrità ”. Ne è sicuro Ridley Scott che durante il BFI Southbank di Londra ha demolito con la sua solita ed inimitabile grazia oratoria tutto quello che gli sta sostanzialmente attorno. Per il regista di Alien e Il Gladiatore le produzioni contemporanee prodotte ad Hollywood sono così irrimediabilmente mediocri che per mettersi in pace col cinema ha iniziato a rivedere i suoi vecchi film. “In questo momento stiamo annegando nella mediocrità. La quantità di film che si producono oggi, a livello globale, è di milioni. Non migliaia, ma milioni e la maggior parte di questi, l’80% diciamo, è me**a ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: film - odierni
Ridley Scott: «Oggi il cinema sta affogando nella mediocrità» Il regista di Il Gladiatore spiega come la “mediocrità” dei film moderni lo abbia spinto a rifugiarsi nei suoi stessi lavori. Il leggendario regista di Alien, Il Gladiatore e Blade Runner afferma che i film di - facebook.com Vai su Facebook
Ridley Scott contro i film odierni: “Hollywood sta sprofondando nella mediocrità” - Ridley Scott, noto per non usare mezzi termini, ha espresso un giudizio molto severo sullo stato attuale della produzione hollywoodiana ... Riporta msn.com
Ridley Scott: "Hollywood annega nella mediocrità, ma i miei film sono sempre molto buoni" - Il regista di Alien e Il Gladiatore non teme la concorrenza del cinema contemporaneo che, a suo parere, starebbe 'annegando nella mediocrità'. Secondo msn.com