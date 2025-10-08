Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione delle attività di esercitazione per la prevenzione e la riduzione del rischio di disastri naturali previste nell’ambito “Settimana della Protezione Civile”, dalle ore 7:00 di martedì 14 ottobre fino alle ore 15:00 di mercoledì 15 ottobre il piazzale antistante la sede della GE.SE.SA in via Abete (ex contrada Pezzapiana) e dalle ore 10:00 di martedì 14 ottobre fino alle ore 17:00 di mercoledì 15 ottobre l’area parcheggio di via Vetrone retrostante il Tennis Club 2002 saranno interdetti alla sosta con attuazione della rimozione coatta. Il medesimo divieto di sosta e fermata, con annessa rimozione coatta, è stato altresì previsto anche su via Pascoli (stalli adiacenti il Tennis Club 2002) e su via Vetrone (l’area parcheggio antistante la sede della Coldiretti) ma per la sola giornata di mercoledì 15 ottobre, dalle ore 7:00 alle ore 16:00. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - I divieti che vigeranno in occasione della “Settimana della Protezione Civile”