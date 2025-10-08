I diversi ' rilievi' di Mattarella e la sola legge rimandata alle Camere
AGI - Un solo rinvio alle Camere, senza apporre la sua firma alla legge. Ma nei dieci anni e mezzo di mandato al Quirinale, Sergio Mattarella ha promulgato diverse leggi accompagnando la firma a " rilievi" in cui sottolineava " criticità " riscontrate nei testi dei provvedimenti approvati dal Parlamento, o dei decreti varati dal governo. E' quanto è accaduto oggi, con la lettera indirizzata ai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e I gnazio La Russa, in cui il Capo dello Stato rileva la necessità di apporre correttivi alla legge che ripristina la Festività nazionale del 4 Ottobre, giorno dedicato a San Francesco ma che, osserva Mattarella, coincide anche con le celebrazioni per la solennità civile in onore di Santa Caterina da Siena. 🔗 Leggi su Agi.it
