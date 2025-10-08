I dati sugli arrivi in città Luglio in musica è super | Strategia che funziona
Ancora segnali positivi sul fronte degli arrivi e dei pernottamenti in città. Dopo un buon primo semestre, a spingere i nuovi dati sul turismo 2025 a Imola diffusi in questi giorni dalla Regione hanno pensato i concerti estivi in Autodromo. Nel solo mese di luglio, quando all’Enzo e Dino Ferrari si sono visti prima Max Pezzali e poi gli ACDC, le strutture ricettive della città hanno registrato infatti 11.176 presenze, in crescita del 30,6% rispetto al 2024, con 7.734 italiani (+41,1%) e 3.442 stranieri (+11,9%). Sempre a luglio i pernottamenti a Imola sono stati in tutto 26.349, +17,3% (16.629 italiani e 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
