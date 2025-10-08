I dati sugli arrivi in città Luglio in musica è super | Strategia che funziona

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora segnali positivi sul fronte degli arrivi e dei pernottamenti in città. Dopo un buon primo semestre, a spingere i nuovi dati sul turismo 2025 a Imola diffusi in questi giorni dalla Regione hanno pensato i concerti estivi in Autodromo. Nel solo mese di luglio, quando all’Enzo e Dino Ferrari si sono visti prima Max Pezzali e poi gli ACDC, le strutture ricettive della città hanno registrato infatti 11.176 presenze, in crescita del 30,6% rispetto al 2024, con 7.734 italiani (+41,1%) e 3.442 stranieri (+11,9%). Sempre a luglio i pernottamenti a Imola sono stati in tutto 26.349, +17,3% (16.629 italiani e 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

i dati sugli arrivi in citt224 luglio in musica 232 super strategia che funziona

© Ilrestodelcarlino.it - I dati sugli arrivi in città. Luglio in musica è super : "Strategia che funziona"

In questa notizia si parla di: dati - arrivi

Flop o estate da record? Ecco cosa dicono i dati sul turismo in Italia e quanto pesano gli arrivi dall’estero

Dati Viminale, boom di arrivi turistici anche ad agosto

Dati Viminale, boom di arrivi turistici anche ad agosto

Dati Viminale, boom di arrivi turistici anche ad agosto - Si registra anche per il mese di agosto la forte crescita di turisti nelle strutture ricettive del Belpaese. Secondo ansa.it

Dati Viminale, boom di arrivi turistici in Italia anche ad agosto - Lo confermano i numeri del Viminale contenuti nella banca dati "Alloggiati web", pubblicati in ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Dati Arrivi Citt224 Luglio