I Coma Cose si sono lasciati | l’avvocato Tozzi sui diritti d’autore dei brani e i concerti cancellati

I Coma Cose annunciano la loro separazione: quale sarà il futuro di Fausto Lama e California, ma soprattutto del brand Coma Cose: lo abbiamo chiesto all'avvocato Ferdinando Tozzi, tra i maggiori esperti di diritti d'autore in Italia nei settori della musica, dell'audiovisivo e dell'editoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: coma - cose

Cosa sta succedendo ai Coma Cose? Un’analisi della situazione attuale

Coma Cose: Un Addio Emotivo Dopo una Lunga Carriera nel Mondo della Musica

COMA COSE in concerto a Chiusano di San Domenico

Coma Cose, annullati i concerti a Milano e Roma: non ci saranno live dopo l'addio #ComaCose - X Vai su X

È la fine di un capitolo importante. Fausto e Francesca, i Coma Cose, hanno scelto di separarsi — nella vita e nella musica. Una decisione condivisa, maturata nel tempo, che chiude il loro percorso come duo artistico e come coppia. «La sinergia sul palco - facebook.com Vai su Facebook

I Coma Cose si sono lasciati: l’avvocato Tozzi sui diritti d’autore dei brani e i concerti cancellati - I Coma Cose annunciano la loro separazione: quale sarà il futuro di Fausto Lama e California, ma soprattutto del brand Coma Cose: lo abbiamo chiesto all'avvocato ... Secondo fanpage.it

Coma Cose si separano: fine della coppia artistica e sentimentale, annullati i live - Leggi su Sky TG24 l'articolo Coma Cose si separano: fine della coppia artistica e sentimentale, annullati i live ... Lo riporta tg24.sky.it