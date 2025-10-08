I Colts ingaggiano l’ex difensore dei Raiders tre giorni dopo lo scoppio della settimana 5 contro Las Vegas

2025-10-08 18:23:00 Giorni caldissimi in redazione! Germaine Pratt non è apparsa per i Las Vegas Raiders nella quinta settimana poiché sono stati eliminati dagli Indianapolis Colts. Ora il linebacker è un membro dei Colts. Indianapolis ha accettato di firmare un contratto di un anno con Pratt, secondo Ian Rapoport di NFL Media, mercoledì dopo il suo rilascio da parte dei Raiders lunedì. Pratt è stato un bel colpo per Las Vegas domenica scorsa quando i Raiders sono crollati per 40-6 a Indianapolis, una sconfitta che li ha portati all’1-4 e ha visto i Colts migliorare fino al 4-1. In quattro partite con i Raiders, Pratt ha registrato 25 contrasti totali e un paio di rotture di passaggi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com