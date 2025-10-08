I carabinieri trovano un beauty case con droga tra i rifiuti | sequestrati marijuana crack e cocaina

I carabinieri della stazione di Giarre proseguono il loro impegno nelle attività di vigilanza capillare nelle aree urbane ritenute particolarmente sensibili sotto il profilo della legalità e della sicurezza pubblica. In tale contesto, nel corso di un’attività di perlustrazione nel centro abitato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - trovano

