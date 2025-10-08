I Bengals fanno uno scambio con Browns per il quarterback Joe Flacco dopo la terza sconfitta consecutiva senza Joe Burrow

2025-10-07 19:40:00 Il web non parla d’altro: I Cincinnati Bengals sono crollati alla terza sconfitta consecutiva senza il quarterback titolare Joe Burrow domenica scorsa, e hanno risposto facendo uno scambio con uno dei loro rivali dell’AFC North. Secondo diversi rapporti, i Bengals hanno scambiato per il quarterback dei Cleveland Browns Joe Flacco. I Bengals hanno assegnato una scelta al quinto round ai Browns, che in cambio hanno rispedito Flacco e una scelta al sesto round. Con Burrow ancora in disparte per un infortunio al dito del piede che ha richiesto un intervento chirurgico, i Bengals sono stati battuti dai Detroit Lions nella settimana 5, la loro sconfitta casalinga per 37-24 a seguito di perdite altrettanto pesanti contro i Minnesota Vikings e i Denver Broncos con il backup Jake Browning che partiva sotto il centro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com