I 60 anni di Carlo Cracco | Ho cominciato a cucinare quando mia madre mi ha messo a dieta
Carlo Cracco oggi compie 60 anni. E sta «meglio adesso di quando ne avevo 40. Mai stato così bene: non ho né rimpianti né rimorsi. Il tempo è misurato dai figli: vedi che crescono e capisci che diventi grande». Nell’intervista che rilascia al Corriere della Sera racconta di un ricordo da piccolo: «A 5 anni in colonia a Riccione con mio fratello più grande, dove i ferrovieri come mio papà mandavano i figli. Stavo da Dio. La domenica ci davano la torta diplomatica, l’unica gioia sul cibo, per il resto un disastro. Tornavo con tre chili in meno: per me che ero in lotta con la bilancia era un traguardo». 🔗 Leggi su Open.online
Cracco, il re degli chef compie 60 anni: «All'alberghiero prendevo 4 in cucina»
Carlo Cracco: «Mia mamma mi mise a dieta e così iniziai a seguirla in cucina. Pentito per lo spot delle patatine? Marchesi lo fece per i surgelati»