I 4 segnali che il tuo corpo invia settimane prima di un infarto

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare la prima causa di morte al mondo, con circa 17,9 milioni di decessi ogni anno, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Anche in Italia la situazione resta preoccupante: ogni anno si registrano tra 130.000 e 150.000 nuovi casi di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: segnali - corpo

Nove segnali che il tuo corpo ti manda quando non bevi abbastanza

Nove segnali che il tuo corpo ti manda quando non bevi abbastanza

Gli smart ring riconoscono i segnali del corpo prima che si manifesti un disturbo

La relazione tossica e il fenomeno della «Body Rejection»: i segnali che il tuo corpo la sta rifiutando - E se fosse proprio il nostro corpo a permetterci di uscire da un rapporto tossico o, quantomeno, a farci mettere dei sani confini di protezione? Si legge su vanityfair.it

Come capire se stai invecchiando (davvero). I 4 segnali insospettabili - Il tuo corpo sta invecchiando senza che tu te ne renda conto: i 4 segnali incofutabili che spesso vengono sottovalutati. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: 4 Segnali Tuo Corpo