i 100 anni di irma la mondina superstite della guerra mondiale

Grande festa a Villa Emma, casa famiglia per anziani, a San Giovanni in Persiceto. Domenica scorsa la signora Irma Bellodi, di Calderara, mondina, ha compiuto 100 anni. E per l’occasione il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone e l’assessore Maria Linda Caffarri hanno portato le congratulazioni e gli auguri da parte dell’amministrazione comunale. Ma non solo perché hanno consegnato alla neo centenaria una pergamena a ricordo. Irma nacque il 5 ottobre del 1925 a San Felice sul Panaro (Modena), a soli 8 anni, dovette lasciare la scuola, in seconda elementare, per andare a lavorare nei campi. Successivamente, a 15 anni, Irma era già a Vercelli come mondina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

