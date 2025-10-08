I 100 anni di Irma la mondina superstite della guerra mondiale
Grande festa a Villa Emma, casa famiglia per anziani, a San Giovanni in Persiceto. Domenica scorsa la signora Irma Bellodi, di Calderara, mondina, ha compiuto 100 anni. E per l’occasione il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone e l’assessore Maria Linda Caffarri hanno portato le congratulazioni e gli auguri da parte dell’amministrazione comunale. Ma non solo perché hanno consegnato alla neo centenaria una pergamena a ricordo. Irma nacque il 5 ottobre del 1925 a San Felice sul Panaro (Modena), a soli 8 anni, dovette lasciare la scuola, in seconda elementare, per andare a lavorare nei campi. Successivamente, a 15 anni, Irma era già a Vercelli come mondina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
