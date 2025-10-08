Roma, 8 ottobre 2025 – Il palco del ‘The Tonight Show’ di Jimmy Fallon, uno dei talk più famosi ngli States ha ospitato un momento a suo modo storico: la prima esibizione televisiva completa di ‘Golden’, brano trainante del fenomeno multimediale KPop Demon Hunters, affidata alle artiste dietro il gruppo virtuale delle HuntrX, vale a dire Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami. Scopriamo di più. Dal K-pop all’hip-hop americano. Durante l’intervista nel suo show, Jimmy Fallon ha fatto una sorpresa alle interpreti annunciando loro che la colonna sonora di KPop Demon Hunters ha ottenuto il disco di platino. Oltre all’esibizione, le interpreti hanno raccontato come dietro la creazione del progetto, oltre al K-pop stesso, abbiano trovato ispirazione nel mondo del rap e dell’hip-hop americano, citando figure come Kendrick Lamar e Missy Elliott per il loro approccio alla narrazione musicale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Huntr/x alla conquista dell’America: la prima esibizione dal vivo di ‘Golden’