Huntr x alla conquista dell’America | la prima esibizione dal vivo di ‘Golden’

Quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ottobre 2025 – Il palco del ‘The Tonight Show’ di Jimmy Fallon, uno dei talk più famosi ngli States ha ospitato un momento a suo modo storico: la prima esibizione televisiva completa di ‘Golden’, brano trainante del fenomeno multimediale KPop Demon Hunters, affidata alle artiste dietro il gruppo virtuale delle HuntrX, vale a dire Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami. Scopriamo di più. Dal K-pop all’hip-hop americano. Durante l’intervista nel suo show, Jimmy Fallon ha fatto una sorpresa alle interpreti annunciando loro che la colonna sonora di KPop Demon Hunters ha ottenuto il disco di platino. Oltre all’esibizione, le interpreti hanno raccontato come dietro la creazione del progetto, oltre al K-pop stesso, abbiano trovato ispirazione nel mondo del rap e dell’hip-hop americano, citando figure come Kendrick Lamar e Missy Elliott per il loro approccio alla narrazione musicale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

huntr x alla conquista dell8217america la prima esibizione dal vivo di 8216golden8217

© Quotidiano.net - Huntr/x alla conquista dell’America: la prima esibizione dal vivo di ‘Golden’

In questa notizia si parla di: huntr - conquista

huntr x conquista dell8217americaHuntr/x alla conquista dell’America: la prima esibizione dal vivo di ‘Golden’ - Le voci di Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami portano sul palco di uno dei più celebri talk show statunitensi il fenomeno KPop Demon Hunters ... Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Huntr X Conquista Dell8217america