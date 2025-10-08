Humanitas al via il mese di prevenzione senologica con Sorrisi in Rosa

MILANO - Con l'evento "Let's Talk with Sorrisi in Rosa" e con l'inaugurazione della mostra fotografica di "Sorrisi in Rosa" all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano), ha preso il via il mese della prevenzione del tumore al seno. Con incontri di divulgazione, consulti gratuiti, sessioni di make up i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

