Humanitas al via il mese di prevenzione senologica con Sorrisi in Rosa
MILANO - Con l'evento "Let's Talk with Sorrisi in Rosa" e con l'inaugurazione della mostra fotografica di "Sorrisi in Rosa" all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano), ha preso il via il mese della prevenzione del tumore al seno. Con incontri di divulgazione, consulti gratuiti, sessioni di make up i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: humanitas - mese
Massimo Moratti è rientrato a casa dopo circa un mese di ricovero all’Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite. L’ex presidente dell’Inter, che aveva trascorso una settimana in terapia intensiva intubato, è stato dimesso questa mattina. - facebook.com Vai su Facebook
Humanitas, al via il mese di prevenzione senologica con Sorrisi in Rosa - Con l'evento "Let's Talk with Sorrisi in Rosa" e con l'inaugurazione della mostra fotografica di "Sorrisi in Rosa" all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano), ha preso il via il mese della pr ... Come scrive laprovinciacr.it
Humanitas, via al mese della prevenzione del tumore al seno - Con "Let’s talk with Sorrisi in Rosa", evento all’Humanitas di Rozzano, nel milanese, è partito il mese della prevenzione del tum ... italpress.com scrive