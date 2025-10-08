Huijsen torna a casa | infortunio per l’ex difensore della Juve nel ritiro della Spagna Al suo posto Laporte Le ultime sulle sue condizioni

Huijsen, ex difensore della Juve oggi al Real Madrid, ha accusato un affaticamento muscolare nel ritiro della Spagna: al suo posto Laporte. Un affaticamento muscolare ha costretto l’ex difensore della Juventus, Dean Huijsen, attualmente in forza al Real Madrid, a lasciare il ritiro della Nazionale spagnola in vista degli impegni per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il CT Luis de la Fuente ha dovuto correre ai ripari convocando al suo posto Aymeric Laporte, il difensore esperto dell’ Athletic Bilbao. La Federazione spagnola ha diffuso un comunicato ufficiale per chiarire i dettagli e le tempistiche del problema fisico accusato dal giovane calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

