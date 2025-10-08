Huawei Watch Ultimate 2 e GT 6 | la prova sul campo e in acqua

Ilgiornale.it | 8 ott 2025

Gli smartwatch di Huawei hanno conquistato il mercato globale, scalando posizioni grazie al lavoro progressivo di innovazione che ha inserito funzioni (a volte) uniche. Anche nel caso dei due ultimi modelli usciti le novità sono state importanti: li abbiamo provati entrambi con un test su terra e in acqua, ed ecco dunque come sono davvero Watch Ultimate 2 e GT 6 di Huawei. Huawei Watch Ultimate 2: il paradiso dei subacquei. Chi ama immergersi nei fondali più belli del mondo, sa che la cosa più delicata è saper comunicare. Gesti codificati supportano i colloqui tra subacquei, ma certamente quello che porta il nuovo Huawei Watch Ultimate 2 è un’evoluzione radicale nel mondo degli smartwatch premium. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

