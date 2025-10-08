House of Guinness il trono di birra | la serie sulla dinastia più frizzante d' Irlanda
Tra Peaky Blinders e Succession, la serie tv uscita da pochi giorni su Netflix intreccia verità storiche e finzione, rileggendo in modo coinvolgente un periodo storico fondamentale per la storia dell'Irlanda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: house - guinness
Attori di house of guinness e personaggi storici reali a confronto
Luoghi delle riprese di house of guinness: svelati i set della serie netflix
Louis Partridge porta la House Of Guinness in Netflix con orgoglio e pregiudizio
Non un documentario ma un'avvincente serie Netflix che svela la storia dei 4 eredi Guinness. Dettagli, curiosità (senza spoiler) e recensione di House of Guinness - X Vai su X
“The House of Guinness”, l’acclamata serie Netflix, racconta una delle mosse di branding più geniali dell’Ottocento. In un’Irlanda divisa tra unionisti e separatisti, Guinness sceglie l’arpa: non un simbolo di parte, ma l’unico emblema culturale condiviso da tutti. - facebook.com Vai su Facebook
House of Guinness , il trono di birra: la serie sulla dinastia più frizzante d'Irlanda - Tra Peaky Blinders e Succession, la serie tv uscita da pochi giorni su Netflix intreccia verità storiche e finzione, rileggendo in modo coinvolgente un periodo storico fondamentale per la storia dell' ... Come scrive vanityfair.it
Sì, dovreste correre a guardare ‘House of Guinness’ - E poi perché può insegnarci indirettamente molte cose sulla Storia dell'Irlanda, scavando nei fatti d ... Lo riporta rollingstone.it