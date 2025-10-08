Hostaria Verona | torna in centro città il Festival del Vino e della Vendemmia
Dal 17 al 19 ottobre 2025, il centro storico di Verona si trasformerà nuovamente nella più grande osteria diffusa d’Italia. Torna infatti Hostaria, il Festival del Vino e della Vendemmia che da undici anni celebra la cultura del vino, la socialità e il gusto italiano. Tre giorni di festa, 350. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: hostaria - verona
Quest’anno una grande novità al Festival di Hostaria in centro a Verona! Come Main Sponsor del Festival abbiamo deciso di farti divertire. Passa alla cassa e ritira il tuo voucher, allo stand di AVIOPARKING ci saranno omaggi per tutti i partecipanti. Vi aspetti - facebook.com Vai su Facebook
La città di Verona diventa un’osteria diffusa con 350 etichette da scoprire - Dal 17 al 19 ottobre 2025 Verona ospita Hostaria, l’osteria diffusa più grande d’Italia: 350 etichette, 50 eventi, degustazioni, musica, cultura e solidarietà per un’esperienza unica tra gusto, arte e ... Come scrive italiaatavola.net