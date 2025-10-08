Hostaria Verona | torna in centro città il Festival del Vino e della Vendemmia

Veronasera.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 al 19 ottobre 2025, il centro storico di Verona si trasformerà nuovamente nella più grande osteria diffusa d’Italia. Torna infatti Hostaria, il Festival del Vino e della Vendemmia che da undici anni celebra la cultura del vino, la socialità e il gusto italiano. Tre giorni di festa, 350. 🔗 Leggi su Veronasera.it

