HOpen Weekend sulla Menopausa | consulenze gratuite in Ginecologia

Il 17 ottobre l’Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia aderisce all'(H) Open Weekend sulla Menopausa promossa dalla Fondazione Onda ETS e organizza una giornata di consulenze gratuite per il 17 ottobre dalle 8:30 alle 12:30, presso gli ambulatori presenti al piano 0 del Padiglione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

