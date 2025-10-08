HONOR Magic 8 Pro si mostra nella variante bianca con specifiche tecniche impressionanti

Tuttoandroid.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Honor Magic8 Pro torna a mostrarsi in un nuovo leak nella colorazione bianca con Snapdragon 8 Elite Gen 5. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

honor magic 8 pro si mostra nella variante bianca con specifiche tecniche impressionanti

© Tuttoandroid.net - HONOR Magic 8 Pro si mostra nella variante bianca con specifiche tecniche impressionanti

In questa notizia si parla di: honor - magic

Il lancio europeo di HONOR Magic V5 ha ora una data ed è vicina

Samsung Galaxy Z Fold7 è il pieghevole più sottile, anche di HONOR Magic V5

La serie HONOR Magic 8 è protagonista delle prime indiscrezioni

Honor Magic 8 e 8 Pro: tutto quello che sappiamo finora sui nuovi top di gamma - Tutti i leak su Honor Magic 8 e 8 Pro: quello che sappiamo finora sui nuovi top di gamma tra specifiche tecniche, prezzo e uscita. Riporta gizchina.it

honor magic 8 proHonor Magic 8 Pro con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e Android 16 appare su Geekbench - Il Honor Magic 8 Pro è apparso su Geekbench, con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e 16 GB di RAM. Secondo notebookcheck.it

Cerca Video su questo argomento: Honor Magic 8 Pro