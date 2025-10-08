Hondus l' ultima fatica letteraria del professor Quinto Ravaglioli

Venerdì 10 ottobre alla Sala Don Bosco di via Ridolfi è in programma la presentazione del libro “Hondus” (edizioni Grafikamente), del professor Quinto Ravaglioli. L'autore negli anni si dimostrato un artista poliedrico, che si esprime in varie forme di narrazione (poesia, riflessioni religiose. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

