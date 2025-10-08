Dopo dodici anni di assenza, le superstar della NHL torneranno ad affrontarsi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Già di per sé l’hockey su ghiaccio è uno dei tornei più attesi sotto i Cinque Cerchi con la sua spettacolarità. Lo sbarco dei fuoriclasse della lega americana sarà la classica ciliegina sulla torta degli appassionati. I calendari del torneo di hockey su ghiaccio dei prossimi Giochi Olimpici Invernali sono già ufficiali. Le competizioni si svolgeranno dal 5 al 22 febbraio 2026 alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena e alla Milano Rho Ice Hockey Arena. Le dichiarazioni raccolte dal CIO. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, le star della NHL non vedono l’ora di prendere parte ai Giochi di Milano Cortina