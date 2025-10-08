Hockey ghiaccio le star della NHL non vedono l’ora di prendere parte ai Giochi di Milano Cortina
Dopo dodici anni di assenza, le superstar della NHL torneranno ad affrontarsi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Già di per sé l’hockey su ghiaccio è uno dei tornei più attesi sotto i Cinque Cerchi con la sua spettacolarità. Lo sbarco dei fuoriclasse della lega americana sarà la classica ciliegina sulla torta degli appassionati. I calendari del torneo di hockey su ghiaccio dei prossimi Giochi Olimpici Invernali sono già ufficiali. Le competizioni si svolgeranno dal 5 al 22 febbraio 2026 alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena e alla Milano Rho Ice Hockey Arena. Le dichiarazioni raccolte dal CIO. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: hockey - ghiaccio
