Ho un figlio che non ho mai incontrato | la confessione di Alessandro Borghese

Mentre in tv, su TV8, stanno andando in onda gli episodi della decima stagione di Quattro ristoranti, per celebrare il decimo anniversario del famoso show, lo chef Alessandro Borghese torna a far parlare di sé. Stavolta, però, ad attirare l'attenzione non è il suo talento in cucina né il suo savoir faire davanti alla telecamera. Al centro dell'attenzione, infatti, c'è ora la sua vita privata. Il primogenito di Barbara Bouchet si è infatti raccontato senza peli sulla lingua nell'episodio del podcast Passa dal BSMT, condotto su Youtube da Gianluca Gazzoli, dalle difficoltà di essere figlio d'arte alla storia d'amore con la moglie Wilma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ho figlio ho incontratoAlessandro Borghese confessa: "Ho un figlio 19enne ma non l'ho mai incontrato" - Alessandro Borghese ospite di BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli, ha parlato del figlio che non ha mai incontrato. Da msn.com

Alessandro Borghese: "Ho un figlio che non ho mai conosciuto, un errore di gioventù" | VIDEO - Il cuoco, noto anche per il programma 4 Ristoranti in onda su Sky, aveva già parlato del figlio in un’intervista a Il Giorno: “Non è un segreto. Riporta tpi.it

