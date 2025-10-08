Ho un cancro Calcio sotto shock l’annuncio del campione gela tutti

Il mondo del calcio internazionale è stato colpito da una notizia inaspettata: Everton Ribeiro, centrocampista brasiliano di 36 anni e giocatore della nazionale verdeoro ai Mondiali del 2022 in Qatar, ha rivelato pubblicamente di essere stato colpito da cancro alla tiroide. L'annuncio è arrivato tramite i social network, dove l'atleta ha informato i tifosi di aver subito un intervento chirurgico e di essere attualmente in fase di recupero. Il messaggio diffuso si caratterizza per un tono sereno e fiducioso, suscitando reazioni di sostegno in tutta la comunità calcistica.

In questa notizia si parla di: cancro - calcio

