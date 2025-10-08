Ha usato il Covid come scusa per non presentarsi al matrimonio della sorella. Lo racconta proprio la protagonista su Reddit, nel popolare spazio “ Am I the A——? ” (“Sono io la stron**?”) chiedendo al commentatori se abbia fatto bene a mentire: “Il giorno del matrimonio di mia sorella avevo un colloquio di lavoro di altissimo profilo in un altro stato e, quando ho chiesto se potevo riprogrammare, mi hanno detto che purtroppo non era possibile e che avrei perso l’opportunità se non fossi andata. So che sembra folle perdere il matrimonio di una sorella per questo, ma era una grande occasione per la mia carriera e mi avrebbe cambiato la vita”, le parole della ragazza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Ho detto a mia sorella che non sarei andata al suo matrimonio perché avevo la febbre ma ho mentito. La ragione era un'altra e ora mi chiedo, sono io la stron**?": lo sfogo su Reddit