Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative podcast Sarà il mio unico modo di comunicare | Fedez cambia idea
Grazie ai social ha narrato gran parte della sua vita pubblica e privata. Il “marchio” Ferragnez, finché andava tutto bene, è stato solido, grazie anche all’intreccio dei follower tra Fedez e l’ex moglie Chiara Ferragni. Un tesoretto importante, a prova di marketing. Ma si è sempre in tempo per cambiare idea. Il rapper e produttore, infatti, ha comunicato attraverso il Gruppo Instagram “ Gruppettino Segretino” una nuova strategia. “Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). – ha scritto – Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: deciso - parlare
Quattro giornaliste, anche loro finite sul forum sessista, hanno deciso di parlare in prima persona durante il telegiornale
“Ha deciso di parlare”. Katia Ricciarelli, in tv per importanti rivelazioni dopo la morte di Pippo Baudo
Il primo gol con la maglia della Fiorentina è arrivato, anche decisivo Ora spero che si smetta con la frase "eh ma è costato 30 milioni" Perché non lo ha deciso Piccoli, e soprattutto bisognerebbe parlare di calcio, non di bilanci - facebook.com Vai su Facebook
Fedez "abbandona" i social: «Ho deciso di parlare solo tramite la musica» - Fedez e Chiara Ferragni, addio al passato: due vite agli antipodi dopo la rottura. Lo riporta msn.com