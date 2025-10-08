Grazie ai social ha narrato gran parte della sua vita pubblica e privata. Il “marchio” Ferragnez, finché andava tutto bene, è stato solido, grazie anche all’intreccio dei follower tra Fedez e l’ex moglie Chiara Ferragni. Un tesoretto importante, a prova di marketing. Ma si è sempre in tempo per cambiare idea. Il rapper e produttore, infatti, ha comunicato attraverso il Gruppo Instagram “ Gruppettino Segretino” una nuova strategia. “Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). – ha scritto – Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Sarà il mio unico modo di comunicare”: Fedez cambia idea