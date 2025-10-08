Hitter 2025 a Roma il convegno di medicina d' urgenza e simulazioni salvavita

Romatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre a Roma si terrà Hitter 2025, l’evento internazionale sulla gestione avanzata del trauma. Al convegno parteciperanno eccellenza della medicina d’emergenza, chirurgia e terapia intensiva provenienti da 23 paesi diversi. Organizzato da Intubati Em, la rete. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hitter - roma

Anpit Azienda Italia alla Roma future week 2025 - Associazione presente dal 15 al 18 settembre con una serie di appuntamenti sui dell’innovazione, tecnologia, sostenibilità e inclusione ... Secondo italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Hitter 2025 Roma Convegno