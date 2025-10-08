herpes zoster il modello vax populi per pazienti fragili

Roma, 8 ott. (askanews) - Si è tenuta a Roma presso il Centro Roma Eventi Fontana di Trevi la conferenza stampa Nazionale: "PAZIENTI FRAGILI: OLTRE LA SINDROME DI CALIMERO". Un momento di confronto sull' Herpes Zoster, anche noto come Fuoco di Sant'Antonio, una malattia debilitante causata dalla riattivazione del virus della varicella. É proprio in una stanza d'ospedale o in un ambulatorio oncologico, che deve farsi prevenzione per i pazienti più fragili, attraverso un vaccino che può evitare dolore, complicanze e ricoveri. È proprio qui che nasce Vax Populi, progetto di titolarità di GSK, svolto da Nume Plus con partner editoriale Giubileo in Salute". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

