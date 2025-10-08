Heat 2 si sposta dalla Warner Bros agli Amazon MGM Studios Leonardo DiCaprio sempre in gioco

Comingsoon.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michael Mann non è riuscito a convincere la Warner Bros. al finanziamento corposo di Heat 2, che si sposta ora alla United Artists, divisione degli Amazon MGM Studios. Leonardo DiCaprio è sempre in gioco nel ruolo che fu di Val Kilmer. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

heat 2 sposta warnerHeat 2, via libera alla produzione: Amazon MGM subentra a Warner, Di Caprio in trattative - Dagli States sono arrivate notizie positive riguardo la produzione di Heat 2, l’attesissimo sequel del classico del 1995 diretto da Michael Mann. Lo riporta ciakmagazine.it

Heat 2 | Michael Mann pronto al sequel del suo film - Il romanzo di Meg Gardiner "Heat 2" è da considerare sia un sequel che un prequel del primo capitolo già adattato. universalmovies.it scrive

