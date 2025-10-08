Michael Mann non è riuscito a convincere la Warner Bros. al finanziamento corposo di Heat 2, che si sposta ora alla United Artists, divisione degli Amazon MGM Studios. Leonardo DiCaprio è sempre in gioco nel ruolo che fu di Val Kilmer. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Heat 2 si sposta dalla Warner Bros agli Amazon MGM Studios, Leonardo DiCaprio sempre in gioco