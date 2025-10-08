Heat 2 | Michael Mann trova una nuova casa di produzione per il sequel

Heat 2, il sequel del classico poliziesco di Michael Mann del 1995, ha ricevuto un aggiornamento ufficiale e positivo nella giornata di martedì 7 ottobre, con l’ingresso di una nuova casa di produzione che intende portare il progetto sul grande schermo. The Hollywood Reporter ha infatti rivelato che la United Artists, che fa parte della Amazon MGM Studios, è in trattative con la Warner Bros. per acquisire il film. Inoltre, Jerry Bruckheimer e Scott Stuber si sono uniti a Mann e Nick Nesbitt come produttori del film, basato sul romanzo Heat 2 scritto da Mann in collaborazione con Meg Gardiner e pubblicato nel 2022. 🔗 Leggi su Cinefilos.it