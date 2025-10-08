Heat 2 | Michael Mann trova una nuova casa di produzione per il sequel
Heat 2, il sequel del classico poliziesco di Michael Mann del 1995, ha ricevuto un aggiornamento ufficiale e positivo nella giornata di martedì 7 ottobre, con l’ingresso di una nuova casa di produzione che intende portare il progetto sul grande schermo. The Hollywood Reporter ha infatti rivelato che la United Artists, che fa parte della Amazon MGM Studios, è in trattative con la Warner Bros. per acquisire il film. Inoltre, Jerry Bruckheimer e Scott Stuber si sono uniti a Mann e Nick Nesbitt come produttori del film, basato sul romanzo Heat 2 scritto da Mann in collaborazione con Meg Gardiner e pubblicato nel 2022. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: heat - michael
Leonardo DiCaprio in Heat 2? Michael Mann lo vuole, ma Warner Bros. blocca il budget
Leonardo DiCaprio sarà nel cast di Heat 2, l'atteso sequel diretto di Michael Mann?
Heat 2: incoraggianti novità sul film di Michael Mann
«Il passaggio di testimone da Warner Bros ad Amazon MGM rappresenta un nuovo inizio per Heat 2», hanno rivelato fonti interne alla produzione. Dopo una lunga fase di incertezza, il sequel diretto da Michael Mann sembra aver trovato un nuovo punto di par - facebook.com Vai su Facebook
Forse, HEAT 2 alla fin fine si farà. Il progetto di Michael Mann è in procinto di passare da WB a United Artists, con Jerry Bruckheimer produttore. Nulla di firmato, ma pare che Leonardo DiCaprio, Austin Butler, Adam Driver e Bradley Cooper abbiano mostrato in - X Vai su X
Heat 2: Michael Mann trova una nuova casa di produzione per il sequel - Heat 2 di Michael Mann trova nuova vita con la United Artists: il sequel del classico del 1995 è ufficialmente in sviluppo. cinefilos.it scrive
Heat 2, via libera alla produzione: Amazon MGM subentra a Warner, Di Caprio in trattative - Dagli States sono arrivate notizie positive riguardo la produzione di Heat 2, l’attesissimo sequel del classico del 1995 diretto da Michael Mann. Come scrive ciakmagazine.it