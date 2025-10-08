Heat 2 | Michael Mann pronto al sequel del suo film
Dopo anni di chiacchiere e rinvii vari, il sequel del thriller d’azione Heat – La Sfida forse potrebbe aver trovato la strada giusta. Uscito nel lontano 1995, Heat – La Sfida è da molti considerato uno dei migliori film d’azione di sempre, e non solo per la presenza di Michael Mann in cabina di regia e Robert De Niro e Al Pacino come protagonisti. Ebbene, dopo anni di trattative mai andate a buon film sembra che il pubblico potrà presto ottenere il sequel che ha sempre desiderato. United Artists, che fa parte degli Amazon MGM Studios, ha ottenuto i diritti del secondo romanzo firmato da Meg Gardiner, raccogliendo l’eredità della Warner Bros. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: heat - michael
Leonardo DiCaprio in Heat 2? Michael Mann lo vuole, ma Warner Bros. blocca il budget
Leonardo DiCaprio sarà nel cast di Heat 2, l'atteso sequel diretto di Michael Mann?
Heat 2: incoraggianti novità sul film di Michael Mann
«Il passaggio di testimone da Warner Bros ad Amazon MGM rappresenta un nuovo inizio per Heat 2», hanno rivelato fonti interne alla produzione. Dopo una lunga fase di incertezza, il sequel diretto da Michael Mann sembra aver trovato un nuovo punto di par - facebook.com Vai su Facebook
Forse, HEAT 2 alla fin fine si farà. Il progetto di Michael Mann è in procinto di passare da WB a United Artists, con Jerry Bruckheimer produttore. Nulla di firmato, ma pare che Leonardo DiCaprio, Austin Butler, Adam Driver e Bradley Cooper abbiano mostrato in - X Vai su X
Heat 2, via libera alla produzione: Amazon MGM subentra a Warner, Di Caprio in trattative - Dagli States sono arrivate notizie positive riguardo la produzione di Heat 2, l’attesissimo sequel del classico del 1995 diretto da Michael Mann. Come scrive ciakmagazine.it
Heat 2: Michael Mann trova una nuova casa di produzione per il sequel - Heat 2 di Michael Mann trova nuova vita con la United Artists: il sequel del classico del 1995 è ufficialmente in sviluppo. Segnala cinefilos.it