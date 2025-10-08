Heat 2 | Michael Mann pronto al sequel del suo film

Dopo anni di chiacchiere e rinvii vari, il sequel del thriller d’azione Heat – La Sfida forse potrebbe aver trovato la strada giusta. Uscito nel lontano 1995, Heat – La Sfida è da molti considerato uno dei migliori film d’azione di sempre, e non solo per la presenza di Michael Mann in cabina di regia e Robert De Niro e Al Pacino come protagonisti. Ebbene, dopo anni di trattative mai andate a buon film sembra che il pubblico potrà presto ottenere il sequel che ha sempre desiderato. United Artists, che fa parte degli Amazon MGM Studios, ha ottenuto i diritti del secondo romanzo firmato da Meg Gardiner, raccogliendo l’eredità della Warner Bros. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

