Harry Potter la serie | ecco il set della Catapecchia sullo scoglio

Cinefilos.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove foto dal set della prossima serie TV di Harry Potter della HBO sembrano rivelare un altro momento significativo della prima stagione, adattamento di Harry Potter e la Pietra Filosofale. Le riprese sono attualmente in corso in Cornovaglia, in Inghilterra, con Dominic McLaughlin (Harry Potter) e Bel Powley (Petunia Dursley) entrambi avvistati in abiti anni ’90. Si tratta di quello che sembra far parte della preparazione al viaggio di Vernon Dursley alla Catapecchia sullo scoglio, dove crede che la famiglia e Harry a sfuggire all’infinita ondata di lettere da Hogwarts che invitano il ragazzo a entrare nel Mondo Magico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

