Harry Potter la serie | ecco il set della Catapecchia sullo scoglio
Nuove foto dal set della prossima serie TV di Harry Potter della HBO sembrano rivelare un altro momento significativo della prima stagione, adattamento di Harry Potter e la Pietra Filosofale. Le riprese sono attualmente in corso in Cornovaglia, in Inghilterra, con Dominic McLaughlin (Harry Potter) e Bel Powley (Petunia Dursley) entrambi avvistati in abiti anni ’90. Si tratta di quello che sembra far parte della preparazione al viaggio di Vernon Dursley alla Catapecchia sullo scoglio, dove crede che la famiglia e Harry a sfuggire all’infinita ondata di lettere da Hogwarts che invitano il ragazzo a entrare nel Mondo Magico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Images esclusive del reboot di harry potter: le mie paure si avverano
Hbo e il harry potter: l’opportunità mancata che delude i fan
Cappello parlante di harry potter: perché è un concetto inefficace?
Harry Potter, la serie: ecco l’Hogwarts Express sul set, e ha un look molto familiare! - Ecco le prime immagini dal set della serie HBO Harry Potter la Serie che raffigurano l'iconico treno Hogwarts Express! Riporta cinefilos.it
Harry Potter, il Principe William, Kate Middleton e i figli in visita sul set della serie - Leggi su Sky TG24 l'articolo Harry Potter, il Principe William, Kate Middleton e i figli in visita sul set della serie ... Si legge su tg24.sky.it