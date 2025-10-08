Harry Potter | la serie colmerà un buco di trama di film e libri? La risposta nelle nuove foto dal set

Dal set in Cornovaglia arrivano nuove foto delle riprese che suggeriscono l'aggiunta di alcune scene originali, assenti da film e libri. Il set della serie di Harry Potter si è spostato in Cornovaglia e non mancano nuove foto scattate dagli scooper, che anticipano le riprese di un momento ben noto della prima stagione, che adatterà Harry Potter e la Pietra Filosofale. Le foto in questione ritrarrebbero il nuovo protagonista Dominic McLaughlin (Harry Potter) e Bel Powley (Petunia Dursley) in una scena ben nota ai fan, durante la quale Vernon Dursley conduce la famiglia alla Catapecchia sullo scoglio per sfuggire alla pioggia di lettere di Hogwarts inviate a Harry nel primo libro, che lo invitano a unirsi alla Scuola di Magia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

