Harry Potter | la serie colmerà un buco di trama di film e libri? La risposta nelle nuove foto dal set
Dal set in Cornovaglia arrivano nuove foto delle riprese che suggeriscono l'aggiunta di alcune scene originali, assenti da film e libri. Il set della serie di Harry Potter si è spostato in Cornovaglia e non mancano nuove foto scattate dagli scooper, che anticipano le riprese di un momento ben noto della prima stagione, che adatterà Harry Potter e la Pietra Filosofale. Le foto in questione ritrarrebbero il nuovo protagonista Dominic McLaughlin (Harry Potter) e Bel Powley (Petunia Dursley) in una scena ben nota ai fan, durante la quale Vernon Dursley conduce la famiglia alla Catapecchia sullo scoglio per sfuggire alla pioggia di lettere di Hogwarts inviate a Harry nel primo libro, che lo invitano a unirsi alla Scuola di Magia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: harry - potter
Images esclusive del reboot di harry potter: le mie paure si avverano
Hbo e il harry potter: l’opportunità mancata che delude i fan
Cappello parlante di harry potter: perché è un concetto inefficace?
HARRY POTTER - Tim Burton Style Artista: Victor Medina #ilcinegico - facebook.com Vai su Facebook
Harry Potter Tribute Domenica 5 ottobre dalle ore 13.10 al pad. 8 un quartetto d’archi de l’Orchestra Italiana del Cinema che interpreta i temi musicali più conosciuti della saga cinematografica. Pronto a farti incantare? - X Vai su X
Harry Potter: la serie colmerà un buco di trama di film e libri? La risposta nelle nuove foto dal set - Dal set in Cornovaglia arrivano nuove foto delle riprese che suggeriscono l'aggiunta di alcune scene originali, assenti da film e libri. Lo riporta movieplayer.it
Harry Potter, la serie: ecco il set della “Catapecchia sullo scoglio” - Nuove foto dal set della prossima serie TV di Harry Potter della HBO sembrano rivelare un altro momento significativo della prima stagione, ... cinefilos.it scrive