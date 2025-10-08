Harry Potter ecco Albus Silente | prima foto di John Lithgow sul set della serie HBO

Dopo le prime immagini del nuovo Harry e di Hagrid, possiamo finalmente dare un'occhiata al Silente che ci accompagnerà nelle stagioni dello show Le riprese della serie HBO basata sui romanzi di Harry Potter sono ancora in corso in Cornovaglia, Inghilterra, e poche ore fa sono state condivise diverse foto di John Lithgow nei panni del nuovo Albus Silente. Vestito con una tunica blu scuro, con tanto di barba lunga e occhiali a mezzaluna, questa versione di Silente è esattamente come la maggior parte dei lettori l'avrà immaginato leggendo i romanzi di J.K. Rowling. La domanda principale riguarda quindi il cosa stia facendo su quella spiaggia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Potter, ecco Albus Silente: prima foto di John Lithgow sul set della serie HBO

In questa notizia si parla di: harry - potter

Images esclusive del reboot di harry potter: le mie paure si avverano

Hbo e il harry potter: l’opportunità mancata che delude i fan

Cappello parlante di harry potter: perché è un concetto inefficace?

HARRY POTTER - Tim Burton Style Artista: Victor Medina #ilcinegico - facebook.com Vai su Facebook

Da Harry Potter nel tempo libero a Pirandello perchè è un compito di scuola... i giovani sono tornati a leggere! E, a sorpresa, i ventenni amano di più la carta. In diretta Angelina Spinoni, direttrice di Confidenze. #NonStopNews LIVE https://pulse.ly/yof - X Vai su X

Harry Potter, Albus Silente è gay - Uno dei protagonisti principali di Harry Potter ha fatto outing: Albus Dumbledore, ovvero Albus Silente, nella versione originale della saga, il preside della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts ... Si legge su tgcom24.mediaset.it

Harry Potter, è morto il professor Albus Silente: aveva 82 anni - Lutto per gli appassionati della saga di Harry Potter, è scomparso a 82 anni Michael Gambon, famoso per il suo ruolo di mentore e guida “Tutti dovrebbero cialis online senza ricetta avere un Albus ... velvetcinema.it scrive