La prossima serie TV di Harry Potter su HBO Max è stata concepita con l’ambizione di offrire un adattamento più fedele ai romanzi originali rispetto alla saga cinematografica. Mentre l’aderenza narrativa è ancora sotto la lente d’ingrandimento, le prime foto dal set confermano una fedeltà visiva all’iconografia distintiva del Mondo Magico. Elementi come l’ Hogwarts Express e i costumi richiamano l’estetica nota, ma mirano a dare nuova vita alla celebre saga. Una delle rivelazioni più inaspettate riguarda il primo sguardo a John Lithgow nei panni di Albus Silente. FIRST LOOK at John Lithgow as Albus Dumbledore in the HARRY POTTER TV series pic. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Harry Potter di HBO: Primo sguardo al Silente di John Lithgow!