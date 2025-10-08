Harry Potter di HBO | Primo sguardo al Silente di John Lithgow!

Nerdpool.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prossima serie TV di Harry Potter su HBO Max è stata concepita con l’ambizione di offrire un adattamento più fedele ai romanzi originali rispetto alla saga cinematografica. Mentre l’aderenza narrativa è ancora sotto la lente d’ingrandimento, le prime foto dal set confermano una fedeltà visiva all’iconografia distintiva del Mondo Magico. Elementi come l’ Hogwarts Express e i costumi richiamano l’estetica nota, ma mirano a dare nuova vita alla celebre saga. Una delle rivelazioni più inaspettate riguarda il primo sguardo a John Lithgow nei panni di Albus Silente. FIRST LOOK at John Lithgow as Albus Dumbledore in the HARRY POTTER TV series pic. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

harry potter di hbo primo sguardo al silente di john lithgow

© Nerdpool.it - Harry Potter di HBO: Primo sguardo al Silente di John Lithgow!

In questa notizia si parla di: harry - potter

Images esclusive del reboot di harry potter: le mie paure si avverano

Hbo e il harry potter: l’opportunità mancata che delude i fan

Cappello parlante di harry potter: perché è un concetto inefficace?

harry potter hbo primoHarry Potter, ecco Albus Silente: prima foto di John Lithgow sul set della serie HBO - Dopo le prime immagini del nuovo Harry e di Hagrid, possiamo finalmente dare un'occhiata al Silente che ci accompagnerà nelle stagioni dello show ... Segnala movieplayer.it

harry potter hbo primoPrimo sguardo al Silente di John Lithgow svelato nelle foto dal set di Harry Potter - L'articolo Primo sguardo al Silente di John Lithgow svelato nelle foto dal set di Harry Potter proviene da Metropolitan Magazine. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Harry Potter Hbo Primo