Harper Seven Beckham debutta su Instagram È accanto a mamma Victoria alle sfilate ed è la sua musa beauty Insomma | è lei la nuova stella del clan Beckham

Da sempre è la più piccola e adorata della famiglia, ma ormai Harper Seven Beckham non è più una bambina da copertina: è una vera protagonista. Fin dai primi anni di vita è comparsa sui profili social dei genitori, tra scatti teneri e look perfettamente coordinati con mamma Victoria. E proprio Victoria, ex Spice Girl e oggi stilista affermata, sembra aver trovato nella figlia la sua musa più naturale. Oggi Harper ha 14 anni e ha compiuto un passo che segna la fine dell’infanzia e l’inizio di una nuova fase: ha aperto un profilo Instagram tutto suo. Un gesto piccolo ma simbolico, che la inserisce ufficialmente nel mondo digitale con la consapevolezza — e la discrezione — di chi è cresciuta osservando da vicino come si gestisce la celebrità. 🔗 Leggi su Amica.it

