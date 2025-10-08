Hard Rock Cafe Roma celebra i 40 anni di ‘Ritorno al futuro’ arriva la DeLorean
(Adnkronos) – Ogni anno il 21 ottobre è una data speciale per milioni di appassionati: è il 'Ritorno al futuro Day'. Il 21 ottobre 2015 è la data impostata da Marty McFly nella DeLorean e da quel momento è diventato ufficialmente il giorno delle celebrazioni internazionali dedicate alla saga. Il 40esimo anniversario dell'uscita del primo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: hard - rock
All’Hard Rock Cafe finale regionale di “Sanremo Rock & Trend” - live tour 2025
Hard Rock Cafe Firenze, un concerto e una cena tributo in ricordo dell’indimenticabile Freddie Mercury
Instant Karma Clocks | Orologio da Parete Heavy Metal | Design Rock Alternativo | Chitarre Skull Mano Rock | Arredo Stile Musica Hard Rock | Idea Regalo Originale – idea regalo milan
Preparatevi, amanti del rock! ?Avete preso i biglietti? L'Hard Rock Cafè Milano sta per esplodere con un'energia incredibile! Stiamo parlando di una serata che farà tremare le pareti con il sound travolgente dei #cranberries Rock a Milano Get rea - facebook.com Vai su Facebook
Hard Rock Cafe Roma celebra i 40 anni di ‘Ritorno al futuro’, arriva la DeLorean - (Adnkronos) – Ogni anno il 21 ottobre è una data speciale per milioni di appassionati: è il ‘Ritorno al futuro Day’. Come scrive msn.com
Cancro al seno: negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia torna il Pinktober - In occasione del mese della prevenzione del cancro al seno, gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia ... Segnala iltempo.it