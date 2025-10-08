Happy birthday Ursula | la signorina Rottenmeier dell’Europa green
Caschetto perfetto e lavatrice verde: così Ursula governa Bruxelles L’8 ottobre Ursula von der Leyen compie gli anni. Da veri gentleman, non diremo la sua età (chiedere a Chat Gpt). Ursula è amata e odiata, spesso più la seconda. Dietro il sorriso e il caschetto perfetto c’è una donna che governa Bruxelles come fosse casa sua: tutto deve . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: happy - birthday
“Happy birthday Madudu”: la torta di compleanno di Madonna è un Labubu gigante (e sceglie Siena per i festeggiamenti)
“Happy Birthday Carmine”: la notte burlesque che accende la movida glamour
Happy birthday to the only Juventus player to have provided at least 12 assists in two different Serie A seasons since 2004/05, Mauro Camoranesi! - facebook.com Vai su Facebook
Happy Birthday Leandro!! ? #insieme #HappyBirthday #ForzaOlimpia - X Vai su X