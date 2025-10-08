Happy birthday Ursula | la signorina Rottenmeier dell’Europa green

Caschetto perfetto e lavatrice verde: così Ursula governa Bruxelles L’8 ottobre Ursula von der Leyen compie gli anni. Da veri gentleman, non diremo la sua età (chiedere a Chat Gpt). Ursula è amata e odiata, spesso più la seconda. Dietro il sorriso e il caschetto perfetto c’è una donna che governa Bruxelles come fosse casa sua: tutto deve . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

happy birthday ursula la signorina rottenmeier dell8217europa green

© Lidentita.it - Happy birthday Ursula: la signorina Rottenmeier dell’Europa green

