Hanno usato la Segre per zittire il dissenso Ora i dem osannano la donna che la insulta

Laverita.info | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I progressisti hanno a lungo brandito la senatrice a vita come arma contro la destra. Con la Striscia invece la scaricano. 🔗 Leggi su Laverita.info

hanno usato la segre per zittire il dissenso ora i dem osannano la donna che la insulta

© Laverita.info - Hanno usato la Segre per zittire il dissenso. Ora i dem osannano la donna che la insulta

In questa notizia si parla di: usato - segre

Cerca Video su questo argomento: Hanno Usato Segre Zittire