hanno picchiato una dipendente diciottenne aggredita in stazione

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025

Stava serenamente lavorando, in un sabato sera come un altro, svolgendo un turno come un altro. Ma mentre stava servendo alcuni clienti seduti a un tavolino, una ragazza, giovanissima, l’ha colpita con rabbia e violenza, dandole un pugno in viso e altri al capo, facendola cadere per terra. Torna la paura in zona piazza XX Settembre, dove una nuova aggressione macchia la Galleria Due Agosto. La vittima, questa volta, è una 18enne, dipendente di un’attività commerciale della galleria. Tutto è iniziato nella serata dello scorso sabato, giornata del santo patrono. Indicativamente alle 20, alla sala operativa della Questura arriva una chiamata: "Correte, una cameriera è stata aggredita da una donna che sta scappando". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

