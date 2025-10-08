hanno picchiato una dipendente diciottenne aggredita in stazione

Stava serenamente lavorando, in un sabato sera come un altro, svolgendo un turno come un altro. Ma mentre stava servendo alcuni clienti seduti a un tavolino, una ragazza, giovanissima, l’ha colpita con rabbia e violenza, dandole un pugno in viso e altri al capo, facendola cadere per terra. Torna la paura in zona piazza XX Settembre, dove una nuova aggressione macchia la Galleria Due Agosto. La vittima, questa volta, è una 18enne, dipendente di un’attività commerciale della galleria. Tutto è iniziato nella serata dello scorso sabato, giornata del santo patrono. Indicativamente alle 20, alla sala operativa della Questura arriva una chiamata: "Correte, una cameriera è stata aggredita da una donna che sta scappando". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

