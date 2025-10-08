Hanno creato stanze molecolari che raccolgono acqua nel deserto | il Nobel per la chimica 2025 premia 3 scienziati visionari

Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato a tre scienziati che hanno rivoluzionato il modo in cui pensiamo alla materia: Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi. I tre ricercatori, provenienti rispettivamente da Giappone, Australia e Stati Uniti, sono stati premiati dalla Royal Swedish Academy of Sciences per aver sviluppato le strutture metallo-organiche, una nuova forma di architettura molecolare che apre scenari prima inimmaginabili per la chimica applicata. Le strutture metallo-organiche, conosciute con l’acronimo MOF ( Metal-Organic Frameworks ), sono costruzioni cristalline che contengono cavità enormi su scala molecolare, attraverso le quali gas e altre sostanze chimiche possono fluire liberamente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

