Hamburger divieto assoluto se non contiene la carne | l’Europa ha deciso

Thesocialpost.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Senza carne, niente hamburger.  Il  Parlamento europeo, riunito in plenaria a  Strasburgo, ha approvato un emendamento alla revisione del regolamento sui mercati agricoli (Cmo) che stabilisce un principio chiaro: le denominazioni tradizionalmente associate ai prodotti di origine animale  potranno essere utilizzate solo per alimenti contenenti carne. La norma, passata con  355 voti favorevoli, 247 contrari e 30 astenuti, vieta quindi l’uso di termini come  “bistecca”, “salsiccia”, “burger” o “hamburger”  per i prodotti vegetali o alternativi. Il provvedimento rientra in una più ampia riforma delle politiche agricole comunitarie, approvata nel complesso con  532 voti a favore, 78 contrari e 25 astenuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

