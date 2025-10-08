Hamburger divieto assoluto se non contiene la carne | l’Europa ha deciso
Senza carne, niente hamburger. Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato un emendamento alla revisione del regolamento sui mercati agricoli (Cmo) che stabilisce un principio chiaro: le denominazioni tradizionalmente associate ai prodotti di origine animale potranno essere utilizzate solo per alimenti contenenti carne. La norma, passata con 355 voti favorevoli, 247 contrari e 30 astenuti, vieta quindi l’uso di termini come “bistecca”, “salsiccia”, “burger” o “hamburger” per i prodotti vegetali o alternativi. Il provvedimento rientra in una più ampia riforma delle politiche agricole comunitarie, approvata nel complesso con 532 voti a favore, 78 contrari e 25 astenuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: hamburger - divieto
